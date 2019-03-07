Kırşehir'de İş Kazaları: 2 Yaralı

Kırşehir'de iki ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de iki ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.



Kırşehir Yeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu inşaatı ikinci katında montaj yapan işçi İ.K, dengesini kaybederek düştü. Üzerine 4 metre yukarıdan ağaç kalaslar düşen işçi yaralandı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan işçi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Diğer kazada ise Kuşdilli Mahallesindeki bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu M.H'nin üzerine yükleme yapılırken beton duvar panolarından biri düştü.



Diğer işçiler tarafından kurtarılan işçi, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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