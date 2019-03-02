Kırşehir'de İş Kazası: 1 Ölü
13 dakika önce
Kırşehir'de meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir
'de meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kent merkezi Bağbaşı
Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatında çalışan Sabri Y. (55), 4. katta dış duvardaki kalıpları düzeltirken dengesini kaybederek yere düştü.
Bu sırada devrilen kalıpların altında kalan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sabri Y'nin cenazesi, Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:28 Kaynak: AA
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