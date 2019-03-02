Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de İş Kazası: 1 Ölü

Kırşehir'de İş Kazası: 1 Ölü

13 dakika önce

Kırşehir'de meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatında çalışan Sabri Y. (55), 4. katta dış duvardaki kalıpları düzeltirken dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada devrilen kalıpların altında kalan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sabri Y'nin cenazesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:28 Kaynak: AA

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