Kırşehir'de İş Kazası 1 Ölü
27 dakika önce
Kırşehir'de 4. kattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir
'de 4. kattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Bağbaşı
Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatında çalışan S.Y. (55), 4. katta dış duvardaki kalıpları düzeltirken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada devrilen kalıpların altında kalan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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