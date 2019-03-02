Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de İş Kazası 1 Ölü

Kırşehir'de İş Kazası 1 Ölü

27 dakika önce

Kırşehir'de 4. kattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de İş Kazası 1 Ölü, System.String[]
Kırşehir'de 4. kattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Bağbaşı Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatında çalışan S.Y. (55), 4. katta dış duvardaki kalıpları düzeltirken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada devrilen kalıpların altında kalan işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Bağbaşı, İşçi, Kırşehir, 3. Sayfa
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