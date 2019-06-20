Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
45 dakika önce
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme fabrikasında çalışan Davut A. (45), fabrikanın içindeki taş kesme makinesinin üzerindeyken, dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Davut A'nın ağır yaralandığı belirlendi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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