Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
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Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

45 dakika önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme fabrikasında çalışan Davut A. (45), fabrikanın içindeki taş kesme makinesinin üzerindeyken, dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Davut A'nın ağır yaralandığı belirlendi.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Kırşehir, Güncel
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