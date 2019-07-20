Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
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Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

38 dakika önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.
Yaralanan Yaşar A, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:18 Kaynak: AA
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