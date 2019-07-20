Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı
38 dakika önce
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:18 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesinde bir taş işleme ve beton fabrikasında çalışan Yaşar A'nın (25) üzerine fabrika içinde taş bloku devrildi.
Yaralanan Yaşar A, Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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