İş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

17.06.2022 14:29

Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, telefon, bilgisayar ve şarj cihazı çaldığı iddia edilen K.K'yi kent merkezinde bir adreste yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan ve çaldığı elektronik eşyaları sattığı belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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