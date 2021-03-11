Kırşehir'de iş yerlerine yüzde 50 kapasite uyarı afişi asıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine izin verilen iş yerlerine yüzde 50 kapasite uyarısı afişi asıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında, dinamik denetim ekipleri tarafından kontrollere devam edildi.

Birliğe bağlı denetim ekipleri, lokanta, kafe ve restoran gibi iş yerlerinde uyarıda bulunarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni kurallarla ilgili bilgi verdi.

Oda başkanları ve birlik görevlilerinin yer aldığı ziyaretlerde esnafa yeme içme yerlerinde uyulacak oturma düzeni anlatılarak, yüzde 50 kapasite sayısını belirten afiş ve maske dağıtıldı.

İşletmeciler, afişleri iş yerlerine astı.