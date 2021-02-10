Kırşehir'de İşbaşı Eğitim Programı çalışmaları - Son Dakika

Kırşehir'de, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında bir market zincirinin yöneticileriyle sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özel market zincirinin Kırşehir'deki mağazalarında program kapsamında 20 kişiye iş imkanı sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İşbaşı Eğitim Programından faydalanacak olan katılımcılar mesleki yeterliliklerini geliştirerek tecrübe edinebilecek. İşbaşı Eğitim programları ile iş gücünün geliştirilmesine, işsizliğin en aza indirilmesine Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz." denildi.

Üç ay sürecek olan kurs programı kapsamında 20 kişinin Genel Sağlık Sigortaları primlerinin yatırılacağı vurgulanarak, bu kişelere aylık 2 bin 825 lira ödeneceği kaydedildi.