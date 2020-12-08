Kırşehir'de "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" paneli - Son Dakika

Kırşehir'de "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" paneli

08.12.2020 16:07
Kırşehir'de

Kırşehir'de, "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" konulu online panel düzenlendi.

Kırşehir'de, "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" konulu online panel düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezince uzaktan bağlantı ile online olarak düzenlenen "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" panelinde konuşan Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Belgin, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unun hafif-orta-ağır düzeyde engelli olduğunu ifade etti.

Bu rakamların dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğunu belirten Belgin, multidisipliner bir anlayışla hastalığın üzerine gidilmesinin ve teknolojik imkanların kullanılmasının hastalığın tedavisinde kritik önemde olduğunu aktardı.

Erken tanı, rehabilitasyon ve muayenenin işitme ve konuşma bozukluklarının tedavisinde önemli olduğuna işaret eden Belgin, şöyle devam etti:

"İşitme cihazına ve işitme rehabilitasyonuna ihtiyacı olan 2,5 milyona yakın vatandaşımız var. Genetik özellikler, çevresel sebepler ve sağlık sistemindeki gelişmeler tüm bu sayı ve oranları etkilemektedir. Akraba evlilikleri işitme ve konuşma bozukluklarında genetik faktör olarak karşımıza çıkıyor ve hasta sayısını artırıyor. Sosyal çevrede bunlara dikkat edilmesiyle bu hastalıkların önüne geçilmesi mümkün."

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sanem Şahlı ise işitme kaybıyla doğan bebekler için odyometrik tedavide erken tanının 0-6 ay arası olduğunu belirtti.

İşitme kaybının çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisinin olduğunu anlatan Şahlı, bu şekilde doğan bebeklerde temel problemin dinleme güçlüğü olduğunu, problemin çözülememesi halinde ikincil problemlerin de beraberinde geliştiğini kaydetti.

Üniversitenin YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan panele KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve öğretim üyeleri de katıldı.

Öğretim Üyesi, araştırma, Kırşehir, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi' paneli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı         
15:28
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de "İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin Önemi" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei