Kırşehir'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, İsrail'in saldırılarının artarak sürdüğü Gazze'de yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Cacabey Meydanında toplanan çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar adına açıklamayı TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir yaptı.

Gazze'ye yönelik artan hain saldırılar sonucu yeni can kayıpları olduğunu vurgulayan Özdemir, ilk kıblenin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan Filistinlilerin, verdikleri mücadelede şehit olduğunu anlattı.

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldürülen, ilk kıblesine el uzatılan İslam dünyası mensuplarına sesleniyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz, kardeşlerimizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalmaya ne kadar devam edeceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir. Filistin bizimdir, Gazze ve Kudüs bizimdir. Kanımızın son damlasına kadar bu zulmü durdurmak için mücadele etmek en asli görevimizdir. Irk, meşrep ve mezhep taassubunu bir kenara bırakıp, Allah yolunda birleşmeli, Filistin'e yardım etmeliyiz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı.