Kırşehir'de istihdamı artırıcı tedbirler değerlendirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de istihdamı artırıcı tedbirler değerlendirildi

20.04.2022 14:47
Kırşehir'de istihdamı artırıcı tedbirler değerlendirildi

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda istihdamı artırıcı tedbirler görüşüldü.

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda istihdamı artırıcı tedbirler görüşüldü.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 2. Olağan Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, il genelinde işsizliği azaltmaya yönelik olarak alınacak tedbirleri değerlendireceklerini belirtti.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara önem verdiklerini belirten Akın, "İlimizde istihdamın artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütüyoruz. Mevcut işletmelerimizin istihdama yönelik taleplerinin değerlendirilmesi, istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesi için alacağımız tedbirleri görüşeceğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya da toplantıda sunum yaparak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

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Mesleki Eğitim, İbrahim Akın, İstihdam, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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