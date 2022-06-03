Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısı, Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de istihdamın artırılması çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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