Kırşehir'de istihdamın artırılması çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de istihdamın artırılması çalışmaları değerlendirildi

03.06.2022 20:33
Kırşehir'de istihdamın artırılması çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, işsizliğin azaltılması ve istihdama yönelik çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, işsizliğin azaltılması ve istihdama yönelik çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısı, Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Buhara, il genelinde işsizliğin azaltılması ve istihdama yönelik çalışmaların arttırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de istihdamın artırılması çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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