Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırşehir'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Tepeköy mevki alanında izinsiz kazı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrasında F.Ü., S.Ç., E.B.,E.K. ve B.G. suçüstü yakalanarak Kaman ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 1 adet arama çubuğu, 1 adet kürek ve 1 adet akü ele geçirdi.

İfadeleri alınan şüpheliler yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Kaman, Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa
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