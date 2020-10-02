Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı - Son Dakika

Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında evde izolasyon kurallarına uymayan 30 kişinin devlet yurdunda tedbir sürelerini tamamladığını belirtti.

Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında evde izolasyon kurallarına uymayan 30 kişinin devlet yurdunda tedbir sürelerini tamamladığını belirtti.

Cacabey Meydanı'nda bulunan yeraltı çarşısındaki denetimin ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Akın, yükseliş eğilimi gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşlarda bilinç oluştuğunu ifade etti.

Kovid-19 tanısı konan ve durumu ağır olmayan vatandaşların izolasyon kuralları kapsamında evlerinde takip edildiğini anlatan Akın, kurallara uymayanlar hakkında vatandaşların kurumlara ihbarda bulunduğunu aktardı.

Bu konuda da bir bilincin oluştuğunu vurgulayan Vali Akın, "İzolasyonda olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu konuda da memnuniyetle söylemeliyim ki uyum iyi düzeyde. Vatandaşlarımızda izolasyon konusunda bir duyarlılık oluştu. İzolasyonda olup da dışarı çıkanları ihbar etmekten çekinmiyorlar. Üniversitede kampüsümüzdeki bir yurdumuzu bu amaçla tahsis ettik. Sayılar günlük olarak değişiyor. Vatandaşımızın izolasyon süresi bittiğinde yurttan ayrılıyor. Yurttaki misafir sayımız sürekli değişiyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde vatandaşımız yurttaki sürelerini tamamlayarak ayrıldı." ifadesini kullandı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de izolasyon kurallarına uymayan 30 kişi yurtlardaki tedbir sürelerini tamamladı - Son Dakika

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