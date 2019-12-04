Kırşehir'de jandarma ekipleri engelli öğrencilerle buluştu

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, kentteki bazı engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, engellilere sosyal hayatta farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma personeli, Vahide- Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki öğrencilerle sohbet etti ve oyunlar oynadı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan ve beraberindeki heyet, bazı engelli öğrencilere jandarma yeleği ve kamuflaj giydirdi.

Özel eğitim merkezinde, engellilerle birlikte pasta kesildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.