Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler KADES ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Jandarma, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı - Son Dakika

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