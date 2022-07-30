Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı

30.07.2022 14:10
Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı

Kırşehir'de jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler KADES ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, Kaman ilçesi Savcılıbüyükoba köyünde, mevsimlik tarım işçisi kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Çalışmada, KADES broşürü dağıtıldı, kadınların telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen faaliyette, çocuklarla doğum günü pastası kesilerek, kutlama yapıldı, hediyeler dağıtıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırşehir, Jandarma, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de jandarma KADES'i tanıttı - Son Dakika

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