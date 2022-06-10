Kırşehir'de Jandarma Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Jandarma Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı

10.06.2022 17:21
Kırşehir'de Jandarma Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı

Kırşehir'de Jandarma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren takımlara kupa verildi.

Kırşehir'de Jandarma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren takımlara kupa verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Jandarma Haftası Kırşehir Kurumlar Ligi Masa Tenisi Turnuvası'nın tamamlandığı belirtildi.

Turnuva için Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliği yapıldığı belirtilen açıklamada, takımlardan İl Sağlık Müdürlüğünün birinci, Türk Telekom'un ikinci, İl Jandarma Komutanlığının üçüncü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, dereceye giren takımlara İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin tarafından kupa ve madalya verildiği kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırşehir, Jandarma, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Jandarma Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Jandarma Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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