Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika
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Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu

28.04.2022 15:14
Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, "1 Kitap 1 Gelecek" etkinliği kapsamında köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, "1 Kitap 1 Gelecek" etkinliği kapsamında köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sıdıklı, Köseli ve Yenidoğanlı ortaokullarının "1 Kitap 1 Gelecek" etkinliği kapsamında ziyaret edildiği belirtildi.

Okullardaki 348 öğrenciye hikaye, roman ve ders kitabı, soru bankası ve test kitapları hediye edildiği vurgulanan açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza '1 Kitap 1 Gelecek' faaliyeti kapsamında destek sağlanmış olup, öğrencilerimizle birlikte 30 dakika kitap okuma faaliyeti gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kırşehir, Jandarma, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika


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