Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği yaptı - Son Dakika

Kırşehir'de jandarma personeli şehitlikte kar temizliği gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma personelinin beyaz örtü ile kaplanan kent merkezindeki Şehit Hava Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde küreme ve temizlik çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Kırşehir merkezde bulunan Şehit Hava Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri adına kar kürüme ve temizleme faaliyeti icra edilmiştir."