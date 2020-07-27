Kırşehir'de jeotermal ısınma bedelleri açıklandı - Son Dakika

Kırşehir'de, kış dönemi jeotermal ısınma birim fiyatlarının belirlendiği bildirildi.

Kırşehir Jeotermal ve Turizm A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 kış döneminde uygulanması kararlaştırılan birim fiyatları ile ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, jeotermal ile ısıtılan resmi binaların metrekare ısınma bedelinin 16,41 lira, konutların 13,29 lira, iş yerlerinin 14,82 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Kent merkezinde 100 metrekare bir konutun yıllık ısınma bedelinin bin 329 lira olduğu belirtilen açıklamada, isteyen aboneler için ekim ayı sonuna kadar peşin ödemeleri halinde yüzde 5 iskonto uygulanacağı aktarıldı.

Taksitle ödeme yapmak isteyen abonelere ise ferdi sözleşmelerini yenileyerek senet karşılığında 5 eşit taksit imkanı verileceği de kaydedildi.