Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi

Kırşehir'de Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi

1 saat önce

Kırşehir'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir'de Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi, System.String[]
Kırşehir'de 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.


İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Merkez ilçesinin Sıdıklıbüyükoba köyü mevkiinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.


Alanı 1770,79 hektar, muhammen bedeli 49 bin 422 lira olan sahanın ihalesi, 18 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacak.


İstekliler tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar İhale Komisyonuna iletebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:59 Kaynak: AA

Merkez, Kırşehir, Ekonomi
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