Kırşehir'de kaba yem üretimi için 120 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla çiftçilere 120 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, yaptığı açıklamada, yoğun olarak tahıl üretiminin yapıldığı Kırşehir'de 252 bin büyükbaş, 286 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu ifade etti.

Hayvan beslenmesinde büyük öneme sahip kaba yem üretiminin artırılması, boş olan arazilerin değerlendirilmesi ve aynı zamanda toprakların inorganik madde miktarının yükseltilmesine önem verdiklerini belirten Şahin, bu amaçla Kırşehir'de Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi uyguladıklarını bildirdi.

Hayvan sayısı bakımından da kentin iyi bir durumda olduğunu aktaran Şahin, bu dönemde hayvanların beslenmesinde büyük öneme sahip kaba yem üretiminin artırılması için çiftçilere destek verildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Projemizi uygularken en az 5 en çok 100 büyükbaş hayvan ya da en az 20 en çok 200 küçükbaş hayvanı olan çiftçilerimize öncelik veriyoruz. İl ve ilçelerimizde bu şartları sağlayan 347 çiftçimize Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile sertifikalı 111 ton Macar fiği tohumu teslim edilmiştir. Tohumun yüzde 75'i hibe olacak şekilde ilimiz çiftçileri ile sözleşme imzalanarak 13 bin 785 dekar alanda ekimi yapılacaktır."

Şahin, kaba yem için Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında da çiftçilere destek sağlandığını ve tamamı hibe 9 ton Macar fiği dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.