Kırşehir'de kaba yem üretimi üniversite tarafından yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de kaba yem üretimi üniversite tarafından yaygınlaştırılıyor

23.06.2022 21:00
Kırşehir'de kaba yem üretimi üniversite tarafından yaygınlaştırılıyor

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) jeotermal ve tarım alanında pilot seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından yürütülen Kaba Yem Üretim Projesi kapsamında "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) jeotermal ve tarım alanında pilot seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından yürütülen Kaba Yem Üretim Projesi kapsamında "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Kaman ilçesinin Aydınlar köyünde düzenlenen programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'de yem bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması ve besicilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversiteleri öncülüğünde Macar fiği ve tritikale ekilerek arazilerin değerlendirildiğini söyledi.

Karakaya, "Kaba yem projesinde 60 bölgede 7 bin 500 dekarlık ekim sağladık. Özellikle çiftçimizin yeni üretim çeşitliliğini hazırlayan, üniversitemizin akademik kadrolarıdır. Ancak biz pazar problemi yaşanmaması için özellikle 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftçilerimizle çalıştık." dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak da dünyada enerji, gıda ve tedarik krizlerinin yaşandığını anımsatarak, üreticiye destek olan yem üretim projesinin uygulanmasını önemsediklerini ifade etti.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ise projede emeği geçen akademisyenlere, tüm üreticiler adına teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından hasat yapıldı ve ürünler incelendi. Etkinlikte ürünlerin ekim, hasat ve depolama süreçleriyle ilgili çiftçilere bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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