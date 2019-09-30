Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

KIRŞEHİR'de bazı kurum binaları ve inşaatlardan çaldıkları 1 ton 300 kilo bakır kabloyu Adana'da sattıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı, System.String[]
KIRŞEHİR'de bazı kurum binaları ve inşaatlardan çaldıkları 1 ton 300 kilo bakır kabloyu Adana'da sattıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kurum binaları ve inşaatlardan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki kamyonet ve minibüsle 1 ton 300 kilo bakır kablo çalan 10 kişinin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları bakır kabloları Adana'da sattıktan sonra araçlarına sahte plaka takarak Ankara'ya geçtiklerini belirledi. Kırşehir ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kızılcahamam ilçesi yakınlarında gözaltına alınan 10 kişi Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.A., S.G. ve D.T. tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:30 Kaynak: DHA
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