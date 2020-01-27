Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi - Son Dakika

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Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi
6 saat önce
Kırşehir'de kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, 2 kişiye 5'er bin lira ceza verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Kırşehir'de kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, 2 kişiye 5'er bin lira ceza verildi.
Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'in Mucur ve Aksaray'ın Sarıyahşi ilçelerinde kaçak avlanan sazanların taşındığı kamyonet, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyü yakınlarında durduruldu.
Kamyonette ele geçirilen 2 ton sazan, Kırşehir Belediyesi çöplüğünde imha edildi.
Araçtaki A.Y. ve M.Ö'ye 5'er bin lira para cezası uygulandı.
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