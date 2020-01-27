Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi

6 saat önce

Kırşehir'de kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, 2 kişiye 5'er bin lira ceza verildi.

Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir'de kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, 2 kişiye 5'er bin lira ceza verildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'in Mucur ve Aksaray'ın Sarıyahşi ilçelerinde kaçak avlanan sazanların taşındığı kamyonet, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyü yakınlarında durduruldu.

Kamyonette ele geçirilen 2 ton sazan, Kırşehir Belediyesi çöplüğünde imha edildi.

Araçtaki A.Y. ve M.Ö'ye 5'er bin lira para cezası uygulandı.

Kırşehir, Jandarma, Aksaray, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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