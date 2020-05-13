Kırşehir'de kaçak balık avcılığı denetimleri - Son Dakika

Kırşehir'de yapılan denetimlerde 1000 metre uzatma ağı ve 50 kilogram canlı sazan ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su ürünleri av yasağının başlamasıyla Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir sınırlarında kalan bölümünde denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir'in yanı sıra, Ankara, Aksaray Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin de kendi bölgelerinde denetim yaptıkları denetimde, Kırşehir 5. ve 6. bölge avlak sahalarında suyun içinde kullanımda olan 1000 metre uzatma ağı ve ağlara takılı 50 kilogram canlı sazan ele geçildi.

Balıkların suya bırakılarak ağlan ağlar gölden toplandı.