Kırşehir'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de kaçak içki ve sigara operasyonu

6 saat önce

Kırşehir'de, yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki ele geçirildi.

Kırşehir'de kaçak içki ve sigara operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de, yolcu otobüsünde 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi Kurugöl mevkisinde ihbar üzerine Tunceli plakalı bir otobüsü durdurarak arama yaptı.

Otobüsün bagajındaki çantalarda 600 paket kaçak sigara ve 7 şişe içki bulan ekipler, muavin K.A'yı gözaltına aldı.

Kırşehir, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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