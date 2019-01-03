Kırşehir'de Kaçak Kazı İddiası

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.



Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tepeköy'de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları baskında E.B, E.K, F.Ü. S.Ç ve B.G'yi gözaltına alarak jandarmaya götürdü. Şüphelilerin yanında 3 adet matkap, jeneratör, el feneri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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