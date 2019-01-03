Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaçak Kazı İddiası

Kırşehir'de Kaçak Kazı İddiası

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kırşehir'de Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tepeköy'de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları baskında E.B, E.K, F.Ü. S.Ç ve B.G'yi gözaltına alarak jandarmaya götürdü. Şüphelilerin yanında 3 adet matkap, jeneratör, el feneri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Tepeköy, Kaman, Kırşehir, Güncel
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