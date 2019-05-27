Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaçak kazı iddiası

Kırşehir'de kaçak kazı iddiası

3 saat önce

Kırşehir'de dağlık arazide kepçeyle kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kırşehir'de kaçak kazı iddiası, System.String[]
Kırşehir'de dağlık arazide kepçeyle kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesi Dağçiftliği köyünde dağlık arazide kepçe ve kazma sesi duyan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Araziyi kontrole gelen jandarma ekipleri, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi. Şüphelilerin bölgede derin şekilde hızlı kazı yapmak için kepçe kullandıklarını tespit eden ekipler, kaçak kazı alanının çevresinde ise kürek, kazma gibi kazıda kullanılan malzemeler buldu.
Olayda suçüstü yakalanan Ö.Y,
M.A., M.U. M.H. ve F.B ifade işlemleri için Mucur İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:20 Kaynak: AA
Jandarma, Mucur, Kırşehir, Güncel
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