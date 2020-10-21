Kırşehir'de kaçak kazı iddiası - Son Dakika

Kırşehir'de, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Köy sınırları içindeki Tepeli höyüğüne yapılan baskında Ö.E. ve İ.P, gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanında 2 adet dedektör, birer adet çapa ve levye ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.