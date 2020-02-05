Kırşehir'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, kaçak yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, kaçak yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Köydeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada 1 adet lahit kapağı, 5 adet sikke, 2'şer adet obje ve define arama dedektörü, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları ve tarihi eserleri satmak için evlerinde sakladıkları ileri sürülen C.A ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiçekdağı, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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