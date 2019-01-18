Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'de Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de, 5 ayarı evde kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı.

Kırşehir'de Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kırşehir'de, 5 ayarı evde kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şubesi ekipleri, Mucur ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 10 kilo 336 gram tütün, 194 paket sigara, ruhsatsız tabanca,
16 mermisi, şarjör ve 56 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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