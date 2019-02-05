Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
Kırşehir'de bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

Ankara Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Olay yerine gelen Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, minibüste yaptıkları incelemede, 11 kolide 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Minibüsteki Y.K. ve S.U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: AA

Ankara, Kırşehir, Güncel
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