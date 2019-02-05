Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu
1 saat önce
Kırşehir'de bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.
Kırşehir
'de bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu. Ankara
Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Olay yerine gelen Narkotik
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, minibüste yaptıkları incelemede, 11 kolide 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Minibüsteki Y.K. ve S.U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: AA
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