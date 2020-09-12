Kırşehir'de kaçak tütün piyasaya sürülmeden ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de iki adrese düzenlenen operasyonda satışa hazırlanan kaçak tütünler piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 72 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram farklı markalarda kutulara paketlenmiş kaçak sigara, 63 bin 400 çeşitli markalarda makaron, 3 bin 600 doldurulmuş makaron, 4 bin 300 gram da nargile tütünü ele geçirildi.

Tütün dolumunda kullanılan çeşitli malzemelerinde yakalandığı operasyonda gözaltına alınan E.U ve A.A, emniyete götürüldü.

Ele geçirilen tütünlerin satışa hazırlanma aşamasında oldukları ve kısa süre içinde piyasaya sürüleceği de öğrenildi.