Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de KADEM'de "İş Kulübü" eğitimi
Son Dakika Güncel Kırşehir'de KADEM'de 'İş Kulübü' eğitimi

Kırşehir'de KADEM'de "İş Kulübü" eğitimi

6 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Şubesi tarafından İŞKUR ile "İş Kulübü" eğitimi düzenlendi.

Kırşehir'de KADEM'de

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Şubesi tarafından İŞKUR ile "İş Kulübü" eğitimi düzenlendi.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikri ile yola çıkılarak "İş Kulübü" eğitimlerinin Kırşehir'de kadınlara yönelik verildiği belirtildi.

4 gün süren eğitimde, meslek ve kişilik testleri, öz geçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, beden dili ve iletişim, iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, mülakat teknikleri, iş arama kanalları gibi konularda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara işverenlere birebir mülakatın nasıl gerçekleştiğinin de anlatıldığı ifade edildi.

Eğitim sonrası katılımcılara sertifikaları KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal ve İŞKUR Kırşehir Müdürü Metin Ülgen Kaya tarafından takdim edildi.

Kırşehir, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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