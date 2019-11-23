Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kadın işçilere Kadın Acil Destek İhbar Sistemi anlatıldı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kadın işçilere Kadın Acil Destek İhbar Sistemi anlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de kadın işçilere Kadın Acil Destek İhbar Sistemi anlatıldı

6 saat önce

Kırşehir'de lastik fabrikasında çalışan kadın işçilere, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) anlatıldı.

Kırşehir'de kadın işçilere Kadın Acil Destek İhbar Sistemi anlatıldı, System.String[]

Kırşehir'de lastik fabrikasında çalışan kadın işçilere, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çalışan kadınlara yönelik kentteki lastik fabrikasının konferans salonunda KADES bilgilendirmesi yaptı.

Polisler, fabrikada çalışan 100'e yakın kadına uygulamayı nasıl indirip kullanılacağı hakkında bilgi verdi. Akıllı telefonların işletim sistemine göre sanal uygulama mağazalarından indirilebilen KADES ile ilgili kısa video ve fotoğraflı sunumla eğitim verildi.

Polisler, uygulamanın kadınların şiddet, taciz ya da cinsel saldırıya uğramalarına karşı en önemli koruyucu olabileceğini anlattı. Uygulama sayesinde sisteme düşen ihbarları polislerin en kısa sürede değerlendirdiği de aktarılırken, ülke genelinde uygulama ile çok sayıda kadının sıkıntılı durumlardan kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Akıllı telefonlara indirilen KADES'in tek tuşla ihbar niteliği taşıdığına aktaran ekipler, katılımcılara broşür dağıttı.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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