Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kadın örgütleri, Diyarbakırlı annelere destek verdi
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Kırşehir'de kadın örgütleri, Diyarbakırlı annelere destek verdi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Cacabey Meydanında toplanan kadın örgütleri, Diyarbakırlı annelerin eylemlerine destek verdi.

Kırşehir'de kadın örgütleri, Diyarbakırlı annelere destek verdi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Cacabey Meydanında toplanan kadın örgütleri, Diyarbakırlı annelerin eylemlerine destek verdi.


Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanan kadınlar, başlatılan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi.


Tarihin, Diyarbakır'da ki eylemi saygı ile yazacağını ifade eden Eğitim-Bir Sen Kadın Kolu Komisyon Başkanı Ceylan Okatan, açıklamasında; "Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır tarih. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır"dedi.


Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu ifade eden Okatan, "Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz.


Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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