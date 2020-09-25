Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için başta kamu kurumları olmak üzere ilgili kesimlerin önemli çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.

Yapılan projeler ve programlar ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Vali Akın, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızca gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda kurumlar arasında görev paylaşımı yapıldı. Bu çerçevede çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. İlimizde kadına yönelik şiddeti önlemek için neler yapılması gerekiyor, bunları gözden geçiriyoruz. Çalışmalarımızın amacı, toplumu yakından ilgilendiren kadına yönelik şiddet vakalarını ortadan kaldırmaktır. Aile içi şiddetin nedenlerini de ortaya çıkarıp üzerinde çalışmak bizim için son derece önemli."

Toplantıda, sunumların ardından kadına yönelik şiddet konusunda kurumlarca yürütülen çalışmalar değerlendirildi.