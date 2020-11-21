Kırşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Planlama Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, dünya ülkelerinin karşılaştığı bir sorun olan kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kentte bir dizi çalışma yürütüldüğünü anımsattı.

Bu konuda daha fazla adım atılacağını vurgulayan Akın, "25 Kasım'ın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olması nedeniyle İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak 25 Kasım'da geniş kapsamlı bir değerlendirme programı düzenlenecek. İlimizdeki kurumlar arası koordinasyonu gözden geçirerek, varsa eksik taraflarımızı gidermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ilgili kurumlar çalışmalarını içeren sunum yaptı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilgili kurum amirleri ve kurul üyeleri katıldı.