Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi

1 saat önce

Kırşehir'de kadınlar, Belediye, TSO ve Kadın Girişimciler Kurulu organizesi ile kooperatifçiliğe ilişkin düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi, System.String[]

Kırşehir'de kadınlar, Belediye, TSO ve Kadın Girişimciler Kurulu organizesi ile kooperatifçiliğe ilişkin düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlenmesi için düzenlenen toplantı da konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Kadınların üretimde yer almaları toplumsal gelişmişliğimiz açısından da son derece önemlidir. Kadının üretime destek vermesi hem aile ekonomilerine hemde topluma verdikleri katma değerle önemli hale gelir. Belediye olarak bizler, kadının üretime destek olma süreçlerini destekliyoruz"dedi.


Toplantı, Urla Üretici Kadın Kooperatifleri Başkanı Düriye Kayserlioğlu'nun, başarılı kadın kooperatiflerine ait kısa filmler izletmesinin ardından soru cevap bölümü ile devam etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:01:06. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]