Kırşehir'de kadınlardan kooperatifçilik çalışması

Kırşehir'de kadınlar kooperatifçilik çalışmaları için bir araya geldi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde, Kırşehir TSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından kadın kooperatifçiliğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki kadınların kooperatifçilik çalışmalarıyla kendilerini geliştirerek, üretime geçmelerini istediklerini ifade etti.

Kırşehirli kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlenmesi, toplumsal karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaları için kooperatif çatısı altında bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir TSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesince hazırlanan kooperatifçilik çalışmalarına da destek olacaklarını aktardı.

Urla Üretici Kadın Kooperatifleri Başkanı Düriye Kayserlioğlu da katılımcılara, başarılı kadın kooperatiflerine ait kısa filmlerle sunum yaparak, kadın kooperatiflerinin önemi ve kısa sürede üretime geçilebilecek konular hakkında bilgi verdi.

Toplantıya çok sayıda kadın katıldı.