Kırşehir'de kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de kamu personeline yönelik çevrim içi afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" etkinlikleri kapsamında Kırşehir Valiliği, İl Nüfus ve Vatandaşlık ve İl Göç İdaresi müdürlükleri çalışanları için afet farkındalık eğitimi planlandığı belirtildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitime, personelin ailelerinin de katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, acil durumlarda bina tahliyesi, afet anında kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği konularında bilgi verilmiştir. Afet sigortası, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler, yangın, ilk yardım, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatılmıştır."

Açıklamada, afet bilinci kültürü kazandırılması amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, birey ve ailelere yönelik farkındalık eğitimlerine devam edileceği aktarıldı.