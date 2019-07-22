Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kamu projelerine 372 milyon lira ayrıldı
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Kırşehir'de kamu projelerine 372 milyon lira ayrıldı

48 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devam eden 218 projeye bu yıl 372 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Kırşehir'de kamu projelerine 372 milyon lira ayrıldı, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devam eden 218 projeye bu yıl 372 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Akın, kentte devam eden projelerin tamamlanması için gereken desteği sağladıklarını belirtti.
Kırşehir'de devam eden 218 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 668 milyon lira olduğunu ifade eden Akın, şöyle devam etti:
"2019 yılında bu projelere toplamda 372 milyon 202 bin lira ödenek ayrıldı. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 957 milyon 519 bin lira harcandı. Programda yer alan 218 projeden 10'u tamamlanmıştır. 163 projemiz de ise çalışma devam etmektedir. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında bilgi alarak, koordinasyonu ve işbirliğini sağlıyoruz. İlimizde kamu kaynaklarını, kurumların koordineli bir şekilde çalışarak işbirliği içerisinde kullanımı sorunların çözümünde yardımcı olacaktır. Biz de projelerin tamamlanması için gereken desteği sağlayacağız."
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Alaattin Gayretli ise il düzeyinde yürütülen kamu yatırımlarının elektronik ortama aktarılması, kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi amacıyla hayata geçirilen İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) hakkında sunum yaptı.
Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.
Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:41 Kaynak: AA
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