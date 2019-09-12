Kırşehir'de kamu yararına ücretsiz çalıştırma protokolü imzalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Belediyesi arasında, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalışması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, protokolün denetimli serbestlik hükümleri uygulanan hükümlülerin ücretsiz olarak Kırşehir Belediyesinde çalışmasını kapsadığını söyledi.

Protokolün, belediyenin farklı birimlerinde uygulanabileceğini vurgulayan Gümüş, "Bu protokol, mahkemece verilen kararlara istinaden hükümlülerin temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım, çevre düzenlemesi iş kollarında ücretsiz kamu yararına çalışmasını kapsamaktadır." dedi.

Kamu yararı esaslarının iki farklı kanunda belirlendiğine işaret eden Gümüş, şöyle devam etti:

"İlgili kanunlarımızda kamuya ücretsiz çalışma cezasında kişi gönüllü olması koşuluyla kamu kurumlarında veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde ücretsiz çalışabilmektedir. İnfaz hakimliklerince şartla salıvermesine 1 yıl kalan hükümlülerin son bir yıllarını denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle geçirilmesine karar verilmekte, bu kişilere denetimli serbestlik uygulanarak üçte biri oranında ücretsiz kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü verilmektedir."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, bu tür protokoller ve iş birlikleriyle kamu kurumlarındaki bir çok sorunun çözümüne katkı yapıldığını aktardı.

Protokol çerçevesinde güzel projeler uygulandığını vurgulayan Ekicioğlu, "Bu kapsamda önemli bir protokol imzaladık. Haklarında kamu yararı cezası verile kişilerin, toplumda soyutlanmadan, ötekileştirmeden kamu kurumlarına hizmet ederek şehrin gelişimine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Mahkemece verilen kararlara istinaden temizlik iş kolunda, bakım onarım işlerinde, cevre ve temizlik konularında kişilerin çalışmasını kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başsavcı Gümüş ve Başkan Ekicioğlu, kamu yararına ücretsiz çalışma protokolünü imzaladı.

Törende, Kırşehir Denetimli Serbeslik Müdürü Erol Acar da hazır bulundu.