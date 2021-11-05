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Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü - Son Dakika

Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

05.11.2021 15:00
Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

Ömer Yıldız (58) idaresindeki 34 VG 8501 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çayağzı köyü yakınlarındaki kavşakta B.Ö'nün kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki eşi Yurdagül Yıldız (57), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Ömer Yıldız, Otomobil, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü - Son Dakika
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