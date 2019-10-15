Kırşehir'de kanserde erken tanı farkındalığı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında erken tanı ile yeşeren umutlar etkinliği düzenlendiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağalar Konağı'nda düzenlenen programda kadınlara kanserde erken tanının önemi ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

KETEM doktoru Nazlı Baran Yaşlı, kanserden korunma, kanser taramaları ve erken teşhisin yapılışıyla ilgili yaptığı sunumun ardından, "Erken tanı hayat kurtarır" videosu ile erken tanının meme kanserine karşı sağlayacağı faydaları gösterdi.

Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın da kentte kanserle mücadelede etkin rol oynayan kadınlara farkındalık oluşturması amacıyla çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinliğe, il protokol üyelerinin eşlerinin yanı sıra, çok sayıda kadın katıldı.