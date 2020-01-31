Kırşehir'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Kırşehir Öze İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilçe ve köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların ulaşıma açıldığını belirtti.

Kırşehir'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Kırşehir Öze İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilçe ve köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların ulaşıma açıldığını belirtti.

Yılmaz, yapığı yazılı açıklamada, 7 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 9 kepçe ve 46 personelden oluşan ekiplerinin, gece boyunca köylerde yol açma çalışması yaptığını ifade etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kapalı köy yolunun kalmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu Akçakent, Boztepe, Akpınar ve Mucur ilçeleriyle bağlı köylerde kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz, ilçelerimizde kapanan köy yollarımızı açıp aynı zamanda tuzlama çalışması da yaptılar. Gece boyunca yağan kara ekiplerimiz anında müdahale etti. Özel İdare ekiplerimiz halkın ulaşımda sorun yaşamaması için teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır. Gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kurtuluş Yılmaz, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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