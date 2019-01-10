Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Kırşehir'de Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kar küreme aracı devrildi.

Kırşehir'de Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kar küreme aracı devrildi. Karayolları çalışanı 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Molloosmanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Kırşehir Karayolları Müdürlüğü'ne ait 16 NRS 97 plakalı kar kürüme aracı, sürücüsü Musa Yağmur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Kazada sürücü Musa Yağmur(31) ve araçta bulunan Davut Aslan(29) yaralandı. Yaralanan 2 Karayolu çalışanı, olay yerine çağrılan ambulans ile Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

Kaman, Kar, Kırşehir, Güncel
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