Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları

Kırşehir'de Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları

5 dakika önce

Kırşehir'de, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kırşehir'de Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Kırşehir'de, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kırşehir Belediyesi ve Karayolları Kırşehir Şefliği ekipleri, sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ana arterlerde başlatılan kar küreme ve tuzlama çalışması ara yollarda devam ediyor.

Kırşehir Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cababey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ile ana caddelerdeki kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Karayolları ekipleri de Ankara-Kayseri karayolunda buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, kar yağışı ile beyaza bürünen Kırşehir kent merkezindeki tarihi mekanlar, İkizarası Kent Park ve Masal Park'ta güzel görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekillerin Aylıklarından 5'er Bin TL Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:27:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]