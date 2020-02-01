Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Kırşehir'de kent merkezi ve Kervansaray dağlarında, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Kırşehir'de kent merkezi ve Kervansaray dağlarında, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

Kervansaray dağları, kentin yüksek kesimli bölgeleri ve kent merkezi beyaza büründü. İkizarası mevkisindeki Kent Park'ta çocuklar kardan adam yaptı, soğuğa aldırış etmeden oyun oynadı.

Bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak, kar keyfi yaşadı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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